Su 2.474 tamponi 190 nuovi positivi a fronte di 292 guariti e 3 decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.079.286 (+2.474), le persone risultate positive al Coronavirus sono 77.514 (+190).

Con 292 guariti e 3 decessi, gli attualmente positivi scendono a 4.846 (-105), di cui 4.672 in isolamento (-110), 158 in reparto (+5), 16 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 276 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.668 (10.521 guariti, 147 deceduti); –-

Cosenza: CASI ATTIVI 1.136 (41 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.089 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.053 (23.447 guariti, 606 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 403 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.986 (6.883 guariti, 103 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.348 (70 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.539 (24.183 guariti, 356 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 355 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 345 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.762 (5.668 guariti, 94 deceduti):

L’Asp di Catanzaro comunica sette nuovi positivi e due fuori regione.

L’ Asp di Reggio Calabria comunica 142 nuovi soggetti positivi di cui 8 residente fuori regione. Degli 11 soggetti positivi inseriti nel setting fuori regione uno è riferito al bollettino del 29.08.2021.

Per mero errore materiale nel bollettino regionale dell’24.08.2021 sono stati comunicati 2.273 tamponi anziché 2.588.