Domani presentazione de “L’Italia ai tempi del coronavirus”

Salvatore Chirumbolo sarà nella sua città natia, a Lamezia Terme, domani per la presentazione del suo ultimo lavoro “L’Italia ai tempi del coronavirus”.

L’iniziativa, organizzata dalla casa editrice “Grafiché Editori si terrà a partire dalle 18 al Saint John’s Jazz Cafè (alle spalle del mercato coperto di Nicastro). Dopo i saluti dell’editrice Nella Fragale, converseranno con l’autore Mirella Samele, medico e biologo, Michele Menniti informatico, coordina Salvatore D’Elia.

Il lavoro di Chirumbolo è un percorso che parte dai primi mesi del 2020 e ripercorre tutta la prima fase dell’emergenza Covid analizzandone gli aspetti medico-scientifici accanto ai risvolti sociali, economici, antropologici, sulla base di una bibliografia scientifica dettagliata, espressione di quella visione di Salvatore Chirumbolo che vede nell’uomo una realtà infinitamente più grande e più alta che “sta bene” nel rapporto con un Tu e nella relazione con la comunità.

Biologo e biochimico clinico all’Universita’ di Verona, Salvatore Chirumbolo vanta oltre 270 pubblicazioni scientifiche in campo biomedico. Si occupa di metodologia scientifica della ricerca ed è stato riportato dal Prof Ioannidis della Stanford University come uno dei 100.000 migliori ricercatori del mondo. E’ Editor delle prestigiose riviste Nutrition e International Immunopharmacology. Dal 2015 è Segretario Scientifico e membro del Directory Board del CONEM in Norvegia. Nel 2021 è stato anche insignito del Premio “Un Anthurium per Francesco” sezione Scienza.

Tra i lavori portati avanti nell’ultimo anno, si segnala in particolare quello sul trattamento del cosiddetto “Long Covid” attraverso l’ossigeno ozono terapia insieme al professore Umberto Tirelli di cui è discusso ampiamente sulle TV nazionali