Per le norme Covid a Lamezia Terme istituite anche le sezioni 79 e 79/S per le elezioni del 3 e 4 ottobre

Oltre gli obblighi di legge ed organizzativi già rispettati, altro aspetto su cui dover ottemperare in vista del turno elettorale del 3 e 4 ottobre, tra voto per le regionali e ripetizione delle amministrative limitate ai 4 seggi indicati da Tar e Consiglio di Stato (tra i quali risulta anche la sezione ospedaliera), è quello delle ulteriori prescrizioni Covid.

Per tale motivo le sezioni lametini aumentano di un’altra unità, diventando 79, avendo l’ospedale lametino più di 100 posti letto con 20 dedicati al reparto Covid ed altri 6 di nuova istituzione. Nella stessa sezione 79 sarà prevista anche la raccolta delle preferenze espresse a casa dagli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, che risulteranno come votanti nella sezione 79/S.

Di intesa con il direttore del reparto di medicina Covid-19, Gerardo Mancuso, si dovranno individuare locali idonei per l’allestimento della sezione all’interno della struttura sanitaria lametina, con il personale necessario (1 presidente, 1 segretario, 4 scrutatori per la sezione 79, 1 presidente e 2 scrutatori per la 79/S) che sarà nominato dagli enti preposti (per quanto riguarda i presidenti la Corte d’Appello di Catanzaro, per gli scrutatori il Comune attingerà dalla graduatoria degli scrutatori supplenti già sorteggiati il 10 settembre, seguendo l’ordine progressivo, i quali dovranno essere muniti di Green Pass).