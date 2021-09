Nel Chiostro di San Domenico domenica l’incontro “L’Alba della Speranza: un viaggio verso un mondo condiviso”

Nel Chiostro di San Domenico domenica pomeriggio si terrà l’incontro “L’Alba della Speranza: un viaggio verso un mondo condiviso”.

Evento voluto dal Presidente Andrea Parisi e dai soci del Lions Club lametino, che avrà quale curatore e responsabile distrettuale, per il Lions Club International del Distretto 108ya, lo psichiatra Giacomo Romeo.

“L’impegno ed il carattere dell’incontro si promuove al servizio attivo del territorio e delle comunità ad esso appartenenti così per come lo spirito lionistico da sempre guida ed opera, nel solco di coniugare Cultura, Comunità e Condivisione Sociale”, si spiega nella nota stampa, “a tutti gli interessati si prega di prenotare possibilmente la loro presenza, comunicando con il Presidente o il Cerimoniere del Lions Club Lamezia Terme. Inoltre si prega di essere muniti di Green Pass, da esibire a richiesta come in ottemperanza alle recenti norme che ne esigono il possesso”.