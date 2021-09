Sale ad 11 il numero degli attuali casi positivi a Platania, 1 nuovo caso anche a Soveria Mannelli

Sale ad 11 il numero degli attuali casi positivi a Platania dopo i primi casi individuati a seguito di una festa di compleanno in una casa privata.

L’Asp di Catanzaro ha comunicato al Comune che altri 7 soggetti che hanno partecipato alla festa di compleanno di giorno 11 settembre, tenutasi in località Fossa don Paolo, o che erano “contatti stretti” di positivi, sono risultati anch’essi positivi.

“Tutti coloro che hanno partecipato alla festa o che hanno avuto contatti, in un modo o in un altro, con i partecipanti, hanno l’obbligo di non sottovalutare la questione e di avvisare, responsabilmente, il proprio medico di Medicina Generale, che prenderà le decisioni del caso”, si intima dal Comune, “la cittadinanza tutta, poi, ha l’obbligo di rispettare le misure di contenimento del coronavirus, per evitare un peggioramento della situazione, già molto critica.

Sempre nel territorio del Reventino 1 nuovo caso di positivà al tampone per Sars- Cov2 è stato comunicato ieri dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp anche a Soveria Mannelli.

La persona contagiata dovrà rimanere in quarantena obbligatoria per 10 giorni, mentre i 2 contatti stretti della persona contagiata dovranno osservare la quarantena obbligatoria per 7 giorni.