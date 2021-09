Su 2.935 tamponi 106 nuovi positivi e 93 guariti, sono 157 i contagiati ricoverati in reparto (-3), 12 in rianimazione

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.179.286 (+2.935), le persone risultate positive al Coronavirus sono 83271 (+106).

Con 93 guariti e 4 decessi, gli attualmente positivi sono 4.058 (+9), di cui 3.889 (+12) in isolamento, 157 in reparto (-3), 12 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 237 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 216 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11112 (10960 guariti, 152 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1456 (37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1417 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25689 (25051 guariti, 638 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 309 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 302 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7698 (7585 guariti, 113 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1654 (86 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1563 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27572 (27184 guariti, 388 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 90 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6230 (6133 guariti, 97 deceduti).

L’ ASP di Catanzaro comunica 0 nuovi positivi.

L’ ASP di Cosenza comunica :”nel setting fuori regione si registrano 3 guariti tra i casi a domicilio”.

L’ ASP di Crotone comunica 3 nuovi positivi.