Riapre al pubblico Casa Alzal con un pomeriggio di incontri

L’associazione per la ricerca neurogenetica gestisce casa Alzal dal 2002, un centro di aggregazione sociale per persone con disturbi cognitivi e demenze, che in tutti questi anni ha accolto decine di famiglie offrendo loro un sostegno significativo nella gestione quotidiana della malattia del proprio caro.

Oggi casa Alzal riapre dopo un lungo stop: il personale è disponibile per far visitare la struttura e per dare informazioni; nel pomeriggio saranno presenti Giusy Cervadoro in Live Painting, Teatro P con lo spettacolo “il Cartastorie” (ore 18, spettacolo adatto anche ai più piccoli),

Flavio Pagano presenterà il suo ultimo corto “Abbracciami” e parlerà del progetto artistico che sta portando avanti “uMani” (dialogheranno con lui Maria Chiara Caruso e Francesca Frangipane, in collaborazione con UNA Associazione Culturale, alle 19), The4Tunes in concerto per una serata coinvolgente durante la quale cantare, ballare e divertirsi.