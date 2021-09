Prolungati fino a gennaio i progetti predisposti ad ottobre 2020 dal Comune per il “dopo di noi”

Prolungati fino a gennaio 2022 i progetti predisposti ad ottobre dello scorso anno dal Comune per l’assistenza “dopo di noi”, in origine previsti come in scadenza al 30 settembre di questo anno.

I progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” erano rivolti a persone con disabilità grave prive o in progressiva perdita del supporto familiare, con il Comune di Lamezia Terme, in qualità di ente Capofila del Distretto socio-assistenziale del Lametino (comprendente i Comuni di Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Nocera Terinese, Maida, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida) ad aver ricevuto da parte della Regione Calabria 177.708,68 euro a dicembre 2017 come risorse spettanti per la realizzazione degli interventi finanziabili.

Nella determina pubblicata oggi si rammenta che «a seguito del riscontro operato dal responsabile di procedimento rispetto al monitoraggio dei singoli progetti e all’avanzamento della spesa sostenuta nell’ambito del finanziamento Dopo di Noi annualità 2016, si registrano economie pari a 43.950 euro circa».

Per tale motivo si decide «di autorizzare la proroga della durata dei contratti per l’attuazione dei progetti personalizzati per il “Dopo di noi”, già sottoscritti, fissando il termine ultimo al 31.01.2022 e comunque fino ad esaurimento delle risorse finanziarie all’uopo già assegnate nell’ambito di ciascun progetto personalizzato».