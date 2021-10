Sabato open day “Visti… da vicino” anche nel centro di Salute Mentale di Lamezia Terme

In occasione delle Giornate della Salute Mentale nel centro di Salute Mentale di Lamezia Terme, in via sottotenente Notaro (ospedale vecchio), sabato alle 12 si terrà un incontro tra gli specialisti, i pazienti ed i familiari, per dar loro la possibilità di porre delle domande ed avere dei chiarimenti.

In accordo con la direzione generale dell’Asp Catanzaro, rappresentata da Ilario Lazzazo, si terrà l’open day “Visti… da vicino”, giornata di apertura dei servizi e strutture della salute mentale dell’intera Asp di Catanzaro, alle visite della cittadinanza, dei rappresentanti istituzionali, delle associazioni e dei volontari, alla presenza degli utenti, dei familiari e degli operatori, per informare sulle attività cliniche, socio-sanitarie, le opportunità di cure e riabilitazione offerte, per chiunque sia portatore di una forma di disagio e orientare positivamente l’opinione pubblica su queste tematiche.

«Lo stigma e il pregiudizio – dichiara il direttore del dipartimento salute mentale di Catanzaro dottoressa Rosina Manfredi – non sono volti solamente alle persone affette da disagio psichico, ai familiari, agli operatori ma anche ai luoghi di cura, ed è per questo che abbiamo deciso, questa giornata di incontri con la cittadinanza proprio nei servizi della salute mentale, per favorirne la conoscenza e la prossimità che possano preludere ad una fruizione serena e libera da qualsiasi condizionamento».