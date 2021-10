A ieri 362.278 i che calabresi non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, 57.757 in provincia di Catanzaro

L’81% della popolazione target ha avuto almeno la prima dose, il 74% anche il richiamo, per quanto riguarda la campagna vaccinale in provincia di Catanzaro con i dati aggiornati al 10 ottobre.

Dividendo i risultati per fascia di età in provincia:

over 80 prima dose 92% richiamo 90%

prima dose 92% richiamo 90% 70-79 prima dose 92% richiamo 89%

prima dose 92% richiamo 89% 60-69 prima dose 88% richiamo 83%

prima dose 88% richiamo 83% 50-59 prima dose 83% richiamo 72%

prima dose 83% richiamo 72% 40-49 prima dose 78% richiamo 65%

prima dose 78% richiamo 65% 12-39 prima dose 74% richiamo 66%

A livello regionale la media è del 79% con prima dose e 70% con richiamo, con 507.356 cittadini che attendono di completare il ciclo vaccinale (82.190 in provincia di Catanzaro), 362.278 calabresi che non hanno ricevuto neanche la prima dose (57.757 in provincia di Catanzaro)