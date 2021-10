Giovedì la riapertura dello sportello di Fribromoalgia nell’ospedale di Lamezia

Riapre dopo quasi un anno di chiusura lo sportello informativo dedicato alla fibromialgia nell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Lo annuncia la sezione locale Aisf con le sue volontarie e la referente Maria Concetta Scerbo.

Giovedì 21 ottobre dalle 10 alle 12, nei locali del Tribunale per i diritti del Malato, verrà fatta informazione e ascolto su una sindrome ancora semi sconosciuta. All’evento è stato invitato il direttore generale Ilario Lazzaro e il direttore sanitario Antonio Gallucci, oltre che il direttore di Medicina Interna Gerardo Mancuso, l’associazione Malati cronici, Italia nostra e Cittadinanza attiva che per tutto il tempo hanno sostenuto e supportato ogni iniziativa della sezione con la loro continua presenza.

Lo sportello ha l’obiettivo di non far più sentire sole le persone in un percorso che per tanto tempo non ha avuto visibilità e ascolto. Ci si può rivolgere alle volontarie tramite lo sportello ospedaliero o la pagina facebook Aisf Odv sezione di Lamezia dove saranno pubblicati tutti gli eventi o i relativi cambiamenti. È fruibile anche un indirizzo e mail aisf.lameziaterme@gmail.com