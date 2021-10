L’Asp di Catanzaro auspica il pareggio di bilancio nel 2022, previsti 13 interventi tra Lamezia Terme e Soveria Mannelli

Dopo un disavanzo negativo di 32.169.000 euro nel 2019 (anno in cui la terna commissariale aveva anche dichiarato dissesto, poi però non ratificato), e 12.216.000 euro nel 2020, per il 2022 l’Asp di Catanzaro prova nuovamente la via del pareggio di bilancio, al netto delle osservazioni del collegio sindacale che rileva «discordanze nel rapporto tra mobilità attiva e passiva, conseguentemente gli effetti negativi sul risultato in perdita a causa di maggiori costi attribuiti ed i minori contributi accordati».

Nel documento previsionale approvato dal direttore generale facente funzioni, Ilario Lazzaro, non essendoci linee guida da parte del commissario ad acta da dover seguire per il 2022, si fa riferimento all’ultimo riparto effettuato il 21 ottobre che era in riferimento all’esercizio 2020. Tra gli allegati mancano però la nota illustrativa e la relazione al bilancio di previsione da parte del direttore generale, giustificando tali documenti da integrare con l’affidamento esterno del servizio di supporto specialistico per la programmazione e controllo sottoscritto l’8 aprile.



Nel piano triennale degli investimenti confermati alcuni interventi per la sanità lametina:

672.781,52 euro per i lavori di adeguamento e riorganizzazione dell’ex ospedale sul colle Sant’Antonio a Lamezia Terme per i servizi territoriale sociosanitari non ospedalieri (alcuni già attivi);

18.552.652,96 euro per lavori di adeguamento sismico del “Giovanni Paolo II”;

4.625.734,42 euro per una nuova costruzione da collegare all’ospedale lametino in cui ospitare la terapia intensiva e subintensiva;

621.098,33 euro per la nuova elettrofisiologica del presidio ospedaliero lametino;

2.500.000 euro per il trasferimento dell’ostetricia e ginecologia dal quarto al primo piano del presidio ospedaliero lametino;

557.397,50 euro per il nuovo deposito farmaceutico meccanizzato del presidio ospedaliero lametino;

550.000 euro per un nuovo laboratorio analisi e microbiologia del presidio ospedaliero lametino;

125.099,88 euro per la creazione di un muro in cemento armato e nuovo sistema di videosorveglianza nell’area del parcheggio del presidio ospedaliero lametino che confina con il campo rom;

1.150.000 euro per nuova tac a servizio del pronto soccorso lametino;

575.000 euro per nuova sala di terapia semi-intensiva nella chirurgia lametina.



Tre anche gli interventi per il Reventino:

4.525.000 euro per lavori di adeguamento sismico dell’ospedale di Soveria Mannelli;

1.450.000 euro per la creazione del reparto di riabilitazione cardiologica nell’ospedale di Soveria Mannelli;

1.246.149,84 euro per la realizzazione del reparto di disturbi alimentari nell’ospedale di Soveria Mannelli.

Nel resto dell’elenco, tra interventi generali ed altri destinati anche agli immobili presenti a Soverato, Chiaravalle e Girifalco, anche 612.000 euro per la creazione di un canile provinciale a Girifalco in contrada Serra.

Costante di tutte le gestioni dell’Asp di Catanzaro rimane quella di pubblicare gli atti stampati e scansionati, quando da anni il formato unico accettabile sarebbe quello aperto, con gli allegati al bilancio andati online con i frontespizi scritti a mano.