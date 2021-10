In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.299.928 (+3.435), le persone risultate positive al Coronavirus sono 87550 (+178) con 107 nuovi guariti.

Gli attualmente positivi calabresi diventano 3.157 (+71), di cui 98 (+1) in reparto e 5 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 103 (7 in reparto, 2 in terapia intensiva, 94 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11484 (11327 guariti, 157 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1257 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26969 (26313 guariti, 656 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 240 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 229 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8388 (8273 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 937 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29822 (29413 guariti, 409 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 456 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6499 (6396 guariti, 103 deceduti).

L’Asp di Crotone comunica che:” 2 positivi di oggi sono stati attribuiti al setting “Altro/Fuori Regione”.