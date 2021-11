Su 5.083 tamponi 161 positivi e 130 guariti in Calabria, scesi a 98 (-3) i ricoverati in reparti ed in aumento a 8 (+2) in terapia intensiva

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.307.813 (+5.083), e le persone risultate positive al Coronavirus sono 87.815 (+161).

Con 130 guariti e 3 decessi nell’ultima giornata, gli attualmente positivi lametini diventano 3.136 (+28), con scesi a 98 (-3) i ricoverati in reparti ed in aumento a 8 (+2) in terapia intensiva.

LA SITUAZIONE PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 126 (8 in reparto, 4 in terapia intensiva, 114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.494 (11.336 guariti, 158 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.245 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.213 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.007 (26.349 guariti, 658 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 227 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.440 (8.325 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 993 (43 in reparto, 2 in terapia intensiva, 948 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.901 (29.490 guariti, 411 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 398 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 393 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.581 (6.478 guariti, 103 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica un ingresso di un paziente in terapia intensiva appartenente all’ASP di Vibo Valentia.

LA SITUAZIONE LAMETINA

Non ci sono invece nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, con 5 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Gli attualmente positivi in città sono così 35