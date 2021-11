Diritti, agevolazioni, lavoro e integrazione in discussione in 3 incontri organizzati dall’Aism

Diritti, agevolazioni, lavoro e integrazione. Sono queste le tematiche dedicate e programmate dalla sezione Catanzarese di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – e che andranno in scena tra novembre e dicembre in modalità mista (in presenza e on-line).

Si può essere penalizzati dopo aver comunicato la propria diagnosi di Sclerosi multipla sul posto di lavoro? Cosa succede se non si comunica la diagnosi? Sono alcuni tra i quesiti più frequenti tra le persone con SM. In questi incontri, Aism proverà a trovare le risposte a tali interrogativi: i rischi e le opportunità, gli obblighi di legge e i fattori da considerare per una scelta consapevole.

La gestione della sclerosi multipla sul posto di lavoro è molto spesso fonte di discriminazione e diritti non agiti o negati. AISM ha tra i suoi valori fondanti anche quello di affermare e rappresentare i diritti delle persone con sclerosi multipla, affinché possano vivere una vita piena, partecipe e autonoma. Il lavoro è una precondizione per la piena integrazione delle persone con disabilità e con SM.

La tematica del lavoro riveste particolare interesse per le persone con sclerosi multipla, ponendosi come pre-condizione di inclusione sociale. Questi incontri nascono dall’esigenza di dare una risposta concreta a queste domande.

Tre gli appuntamenti in agenda:

6/11/2021, ore 17: invalidita’ civile: requisiti, iter amministrativi e medico legali

20/11/2021, ore 17.00: assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con sclerosi multipla (legge 104/1992)

04/12/2021, ore 17.00: lavoro e sclerosi multipla, diritti e tutele

Relatori saranno: Gianluca Calfa, Avvocato Rete Aism; Angela Gaetano, Presidente Sezione Aism Catanzaro; Marco Grande, Direttore Provinciale Patronato Inca CGIL.