«Per via delle patologie di mia madre, conosco perfettamente le dinamiche Asp e devo dire che la messa a servizio dei professionisti dell’Usca lametina hanno sconvolto e stravolto l’idea di assistenza che, e penso di parlare per tutti i lametini, io avevo». Nella lettera firmata da parte di un utente, si rimarca come «anche la mia famiglia, risultata positiva al Covid lo scorso aprile, ha toccato con mano tutto quello che si diceva di bello in città sul servizio Usca».

Si elogia il dottore Errico ed il resto del personale sanitario per aver «svolto un ruolo fondamentale con dedizione ed amore per i pazienti, ma è innegabile che l’Asp di Catanzaro sia riuscita a costituire un servizio eccellente per i cittadini, con un’attenzione locale che dovrebbe e potrebbe essere utilizzata come modello in tutta la nazione. Per una volta il destino ci sorride e la sanità, qui in Calabria, ci dimostra che non siamo nel terzo mondo».