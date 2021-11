Un minuto di silenzio per la rianimatrice lametina morta in Veneto

Aveva lasciato Lamezia Terme per il Veneto per motivi di lavoro, e Vincenzina Donato, dal 2012 medico rianimatore in servizio nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Civile di Venezia, è morta a soli 40 anni dopo una lunga battagliata contro un tumore affrontata negli ultimi 10 anni.

Mercoledì, a dieci giorni dalla scomparsa, prima dell’inizio delle attività ordinarie, nel reparto è stato osservato un minuto di silenzio per ricordarla al meglio.