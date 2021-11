Fino a ieri in provincia di Catanzaro 238.340 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, ne mancano 11.330 per l’80%

Aggiornato dalla Protezione Civile il report delle vaccinazioni in Calabria, distinte per province e per fascia d’età, aggiornato al 7 novembre.

In provincia di Catanzaro per raggiungere il target dell’80% di vaccinati sopra i 12 anni mancano ancora 11.330 cittadini (il 76% ha ricevuto già il richiamo, pari a 238.340, con 73.748 non vaccinati), ed i dati vedono:

80 + prima dose 92%, richiamo 90%

prima dose 92%, richiamo 90% 70-79 prima dose 93%, richiamo 90%

prima dose 93%, richiamo 90% 60-69 prima dose 89%, richiamo 84%

prima dose 89%, richiamo 84% 50-59 prima dose 85%, richiamo 75%

prima dose 85%, richiamo 75% 40-49 prima dose 80%, richiamo 68%

prima dose 80%, richiamo 68% 12-39 prima dose 77%, richiamo 70%

La media regionale è dell’81% come prima dose, 73% come richiamo, con unica provincia ad aver superato l’80% di popolazione target immunizzata quella di Vibo Valentia (113.026 vaccinati, 24.950 non vaccinati)