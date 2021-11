Prima Masterclass in Calabria sulla terapia riabilitativa della spalla

Inizierà sabato, presso il Grand Hotel di Lamezia Terme, la prima Masterclass sulla terapia riabilitativa della spalla in Calabria, promossa dal comitato regionale della Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG), composto da Valerio Mastroianni e Antonio Iirillo, chirurghi ortopedici, e dai fisioterapisti Eugenio Zicarelli, Francesco Notaro e Mario Marzo.

Il corso si snoderà in quattro sedute (13 Novembre, 19 Dicembre, 29 Gennaio e 12 Marzo) ed affronterà le patologie più frequenti della spalla, con lo scopo di favorire il corretto inquadramento diagnostico ed il giusto indirizzo fisioterapico da parte dei medici e dei fisioterapisti che si interessano di questo distretto.

L’iper specializzazione degli operatori sanitari anche in Calabria sta portando ad avere, nella patologia della spalla, risultati sovrapponibili a quelli delle altre regioni italiane, riducendo l’emigrazione sanitaria, permettendo ai pazienti di curarsi vicino casa ed abbattendo i costi per le cure personali e per la sanità regionale.

Il primo modulo sarà dedicato alle discinesie scapolari, il secondo alle lesioni della cuffia dei rotatori e alla capsulite adesiva. Il terzo modulo sarà improntato sull’instabilità e l’artrosi gleno omerale. Live e relive surgery e riabilitazione post operatoria come ultimo modulo.