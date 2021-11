Su 4.470 tamponi 143 nuovi positivi e 136 guariti, sale di 2 unità il numero di ricoverati in rianimazione

In Calabria, ad oggi, i tamponi eseguiti sono stati 1340.067 (+4.470), e le persone risultate positive al Coronavirus 89.008 (+143).

Con 136 nuove guarigioni e 1 decesso, gli attualmente positivi diventano 3.544 (+6), di cui 110 in reparto e 9 (+2) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 203 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11530 (11371 guariti, 159 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1475 (36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1435 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27158 (26500 guariti, 658 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 221 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8560 (8445 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1190 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1149 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30155 (29742 guariti, 413 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 348 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 339 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6760 (6656 guariti, 104 deceduti).

L’ASP di Reggio Calabria comunica due soggetti positivi fuori regione (sbarco a Bianco).