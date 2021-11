Gli attualmente positivi calabresi rimangono 3.718, con dati stabili anche in area medica

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.365.854 (+4.327), le persone risultate positive al Coronavirus sono 90.024 (+152).

Con 149 guariti e 3 decessi nell’ultima giornata, gli attualmente positivi rimangono 3.718, con dati stabili anche in area medica (117 in reparto, 11 in rianimazione a fronte dei 12 di ieri).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 256 (14 in reparto, 5 in terapia intensiva, 237 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.574 (11.413 guariti, 161 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.573 (49 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.519 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.306 (26.642 guariti, 664 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 184 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 175 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.695 (8.579 guariti, 116 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.300 (37 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.262 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.469 (30.054 guariti, 415 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 285 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 278 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6936 (6832 guariti, 104 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “nr 29 positivi di cui 1 fuori regione”. L’Asp di Cosenza comunica: “nr 31 positivi di cui 1 fuori regione”.