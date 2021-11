Donna salvata in ospedale dopo una peritonite con perforazione intestinale e versamento di materiale

Scrive per parlare di sanità efficiente la famiglia della signora D.F., giunta il 28 ottobre al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Lamezia Terme lamentando forti dolori all’addome, ipotizzando riconducibili ad una colica. I medici del pronto soccorso, dopo gli accertamenti di rito, hanno avuto l’intuizione di effettuare una Tac dalla quale, dopo un consulto con il reparto di chirurgia, è emersa una gravissima peritonite con perforazione intestinale e conseguente versamento di materiale.

Operata d’estrema urgenza (in piena notte e in modo chirurgicamente perfetto), in condizioni molto gravi è riuscita a superare nel reparto di rianimazione le fasi critiche post-operatorie, ciò anche dovuto al suo ottimo stato di salute generale e l’assenza di ulteriori patologie.

Via via che le condizioni sono lentamente migliorate è stata trasferita in reparto. Ora, dopo tre settimane poco più di ricovero è stata dimessa: l’aspettano cure e controlli costanti ma i momenti critici sono alle spalle.

La famiglia tiene a ringraziare «vivamente chi è intervenuto in suo soccorso: dai medici del pronto soccorso, all’equipe che l’ha operata, al personale medico e paramedico dei reparti di rianimazione e chirurgia. Si parla tanto, purtroppo spesso, di mala sanità. Ma in questo caso è giusto e doveroso riconoscere e valorizzare chi, con la sua azione professionale ed estremamente competente ha fatto sì che la signora sia oggi ancora in vita ed ha contribuito a poter raccontare questa storia di ottima sanità a Lamezia».