Su 5.796 tamponi 249 positivi, 203 guariti con 5 decessi

In Calabria, ad oggi, i tamponi eseguiti sono stati 1403159 (+5.796), le persone risultate positive al Coronavirus sono 91494 (+249).

A fronte di 203 guariti e 5 decessi, gli attualmente positivi diventano 3.800 (+41), di cui 123 (+7) in reparto e 11 (-1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 292 (16 in reparto, 4 in terapia intensiva, 272 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11692 (11527 guariti, 165 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1387 (52 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1330 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27860 (27188 guariti, 672 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 162 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8809 (8691 guariti, 118 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1505 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1465 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30933 (30515 guariti, 418 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 330 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7064 (6959 guariti, 105 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica un nuovo positivo nel setting Fuori Regione.