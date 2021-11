Dal Cda Calabria annunciati 3 Open Day antiviolenza psicologica e psicoterapeuta nel parco Impastato dalle 10 alle 16.

«Abbiamo pensato di utilizzare le panchine rosse come punto di ascolto, con la speranza che non rimangano solo uno spazio simbolico occupato dalle donne cadute vittime. Perché nel giorno in cui si ricordano le tante, troppe donne vittime di violenza, si continua a chiedere alle donne di denunciare? La risposta è semplice quanto banale: perché è più comodo», sostiene Graziella Catozza Presidente CDA Calabria odv.

«Innanzitutto una donna che denuncia è già vittima, ha già subito violenze fisiche e psicologiche forse per anni, quindi la violenza è già stata commessa e la donna ha già gli strumenti e la forza per denunciare. Ma il punto qui non è farci trovare preparate alla violenza quando avviene, il punto qui è evitare di cadere in una relazione abusante e violenta», continua la presidente, «per questi motivi, a chi oggi, uomo o donna che sia, sceglierà di pubblicare la solita foto di panchine rosse, lividi e scarpette dico: vi prego, non fatelo. Meglio tacere che dire una cosa superficiale e irrispettosa, meglio stare in silenzio che offendere la memoria di chi non c’è più e la dignità delle donne sopravvissute. A tutti gli altri e a tutte le altre, specie se ricoprono un ruolo di responsabilità, spetta invece la responsabilità di agire e di farlo in fretta, altrimenti quelle morti peseranno anche sulle loro coscienze».

«Basta retorica. Ogni giorno è 25/11. Ogni giorno contro la violenza sulle donne. A questo punto ci si aspetterebbe delle proposte concrete, delle leggi, delle iniziative coprogrammate con le istituzioni. Basta rossetto in faccia, scarpette e panchine rosse, colpevolizzazione delle vittime che non denunciano. Cominciamo a chiamare la violenza maschile sulle donne col suo nome. E a fare qualcosa di concreto e di politico per arginarla», conclude la Catozza, ricordando che «gli Sportelli del CDA Calabria rete regionale centri di ascolto antiviolenza e fragilità, gestito da professionisti che agiscono nel pieno rispetto della privacy e con la massima delicatezza, operano in base alle necessità riscontrate a partire dal supporto psicologico al percorso di scoperta e consapevolezza, al coaching. Azioni che confermano la volontà di impegnarsi nel mantenere un dialogo attivo sul tema della violenza e della tutela di genere e per cui le panchine rosse rappresentano solo parte di un progetto più ampio. Dare risposte concrete è la nostra mission: offriamo ascolto, consulenze psicologiche e legali e protezione a donne e ragazze vittime o a rischio di violenza, fisica, psicologica ed economica e ai loro figli, nonché corsi di educazione finanziaria per rompere il ciclo della dipendenza economica che ostacola l’allontanamento».