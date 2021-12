Il premio Ippocrate al direttore del dipartimento prevenzione dell’Asp, Giuseppe Caparello

Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Giuseppe Caparello, nei giorni scorsi ha ricevuto il Premio Ippocrate 2021.

«In un momento storico critico per l’intera umanità, caratterizzato da una sequenza impressionante di lutti e di dolori, non curante dei seri rischi salutistici ed a discapito degli affetti più cari, ha saputo e voluto donarsi nella quotidianità agli altri per fronteggiare in prima istanza l’emergenza pandemica, dirigendo e coordinando un dipartimento fondamentale quale quello di Prevenzione al fine di assicurare un efficace copertura vaccinale alla popolazione distinguendosi per qualità professionale, abnegazione e attaccamento al lavoro» la motivazione del Comitato Scientifico della Fondazione Caduceo, consegnato all’Università Magna Graecia.

Per l’associazione Senza Nodi «gli uomini si distinguono quando hanno un cuore ed una mente che non si allontanano l’una dall’altra e, pertanto, sanno restare vicini alla realtà quotidiana con modestia, coraggio e pazienza. Queste caratteristiche le abbiamo sempre notate nel dottor Giuseppe Caparello, che ogni qualvolta ha ricevuto una richiesta d’aiuto non ha guardato l’orologio, non ha mai detto “NO”, nemmeno nel periodo peggiore della pandemia da Covid 19 e non ha lesinato parole di conforto nel bisogno».