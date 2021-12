Su 7.175 tamponi 328 son risultati positivi in Calabria (4,57%)

Con 173 guariti e 2 decessi, gli attualmente positivi diventano 5.558 (+153), con 159 (+7) persone ricoverate in reparto e 20 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 505 (22 in reparto, 9 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11922 (11755 guariti, 167 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2058 (76 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1976 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28154 (27472 guariti, 682 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 208 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 203 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9002 (8881 guariti, 121 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2167 (49 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2113 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31843 (31419 guariti, 424 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 489 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7268 (7161 guariti, 107 deceduti).