In Calabria su 4.471 tamponi 375 sono risultati positivi (8,39%), a fronte di 138 guariti e 3 decessi.

Gli attualmente positivi diventano così 5.953 (+234), di cui 164 (-4) in reparto e 20 (+3) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 613 (24 in reparto, 6 in terapia intensiva, 583 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11941 (11774 guariti, 167 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 2200 (77 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28205 (27520 guariti, 685 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 230 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9024 (8902 guariti, 122 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2274 (52 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2217 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32017 (31592 guariti, 425 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 510 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 502 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7299 (7191 guariti, 108 deceduti)

L’ Asp di Cosenza comunica nel Setting fuori regione un nuovo caso a domicilio.