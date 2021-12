Cosa cambia con la zona gialla da lunedì in Calabria

L’effetto dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per il passaggio della Calabria in area gialla parte da lunedì 13 dicembre.

Secondo i dati contenuti nel monitoraggio settimanale la Calabria è all’11,8% di occupazione in terapia intensiva (contro la soglia del 10%) e al 16,8% in area medica (contro la soglia del 15%). L’incidenza a 7 giorni per il periodo 3-9 dicembre è 119,0 per 100mila abitanti, sopra la soglia di 50 che consente il tracciamento, ed è in crescita per la terza settimana (99,7 per 100mila abitanti per il periodo 26 novembre-2 dicembre e 69,2 per 100mila abitanti nel periodo 19-25 novembre).

Le misure

Mascherina obbligatoria in zona gialla

In zona gialla tutti devono indossare la mascherina sia al chiuso che all’aperto: questa regola vale quindi per tutti i cittadini senza distinzioni tra chi ha o meno il Super Green Pass o la certificazione “base”.

Le regole sugli spostamenti

In zona gialla sono consentiti tutti gli spostamenti: all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni. Gli spostamenti mediante il trasporto pubblico locale sono consentiti solo per chi ha il Green Pass, così come quelli mediante il trasporto regionale e interregionale. Le regole del Governo sugli spostamenti in zona gialla:

Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea: consentito a chi ha il Green Pass e il Super Green Pass

Utilizzo di taxi e autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente: consentito a tutti

Spostamenti con mezzo proprio all’interno del Comune: consentiti a tutti

Spostamenti con mezzo proprio verso altri Comuni della stessa regione: consentiti a tutti

Spostamenti con mezzo proprio verso altre Regioni: consentiti a tutti

Trasporto scolastico dedicato ai minori di 12 anni: consentito a tutti

Attività lavorativa e Green Pass

In zona gialla, come in zona bianca, arancione e rossa, per lavorare basta solo il Green Pass base, eccetto quei lavoratori per cui è previsto l’obbligo vaccinale. Anche l’accesso alla mensa è previsto per chi ha il Green Pass e il Super Green Pass, mentre non può accedervi chi è sfornito di certificazione verde.

Centri commerciali e negozi

In zona gialla è possibile accedere ai negozi che erogano servizi alla persona, oppure a negozi che vendono beni o servizi all’interno o all’esterno dei centri commerciali, senza il Green Pass. Allo stesso modo è possibile accedere agli uffici pubblici per usufruire dei servizi.

Ristoranti e bar in zona gialla

Le regole in zona gialla per ristoranti e bar prevedono una differenziazione tra chi possiede il Super Green Pass e chi invece ha il Green Pass base:

Consumazione al banco: consentita sia con che senza Green Pass in zona gialla

Consumazione al tavolo all’aperto: consentita sia con che senza Green Pass

Consumazione al tavolo al chiuso: consentita solo a chi ha il Super Green Pass

Le regole per gli alberghi in zona gialla

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, anche negli alberghi viene richiesto il Green Pass, che prima non era obbligatorio per accedere alle strutture ricettive.

L’alloggio negli alberghi è dunque riservato a chi è in possesso di Green Pass o Super Green Pass

Il servizio di ristorazione all’aperto non riservato ai clienti dell’albergo è consentito anche senza Green Pass

Il servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti dell’albergo è consentito solo con il Super Green Pass

Il servizio di ristorazione all’aperto e al chiuso, riservato solo ai clienti dell’albergo, è consentito solo con Green Pass e Super Green Pass

Musei, cinema e teatri

In zona gialla sono aperti i cinema, i teatri e musei e le sale da concerto, con capienza del 100% come in zona bianca. Per quanto riguarda l’accesso a teatri, cinema, sale da concerto e locali di intrattenimento al chiuso, questo è consentito solo con il Super Green Pass. Nel caso di mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso, basta il Green Pass.

Sport

La capienza degli stadi e dei palazzetti dello sport resta al 60% al chiuso e al 75% all’aperto anche in zona gialla, con obbligo di mascherina. Sia all’aperto che al chiuso, l’accesso è consentito esclusivamente per chi ha il Super Green Pass.

Scuola

Didattica in presenza al 100% per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado non hanno bisogno del Green Pass per entrare in aula, che invece è necessario per gli studenti universitari (ma basta la certificazione base, non il Super Green Pass).

Discoteche, sale da ballo, feste

L’accesso a discoteche e sale da ballo è consentito solo a chi ha il Super Green Pass, in zona gialla così come in zona bianca e arancione. Per quanto riguarda le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, è obbligatorio essere muniti di Green Pass o di Super Green Pass. In caso di feste non conseguenti a cerimonie civili o religiose, invece, è obbligatorio il Super Green Pass.

Centri termali e centri benessere

L’accesso ai centri benessere al chiuso è riservato a chi ha il Green Pass e Super Green Pass, lo stesso avviene per i centri termali all’aperto o al chiuso nel caso in cui ci si rechi in questi luoghi per piacere, e non per motivi di salute.

Parchi tematici

L’accesso ai parchi tematici e di divertimento è riservato solo a chi ha il Green Pass e il Super Green Pass.

Centri sociali, centri ricreativi e sale giochi

L’accesso a centri culturali, sociali e ricreativi è riservato a chi ha il Green Pass e Super Green Pass al chiuso, mentre all’aperto è accessibile anche per chi non ha il Green Pass. Solo chi ha il Green Pass Rafforzato e quello base può recarsi in sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Attività sciistica

Acquisto di Skipass che consente l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie: consentito per chi ha il Green Pass e il Super Green Pass

Acquisto di Skipass che consente l’accesso a impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie a uso esclusivo: consentito a tutti

Le regole per l’attività sportiva e motoria

Ecco cosa prevede il nuovo decreto in merito al possesso di Green Pass e Super Green Pass per l’attività sportiva in zona gialla:

Attività sportiva o motoria all’aperto: consentita anche senza Green Pass

Attività sportiva o motoria al chiuso: consentita a chi ha Green Pass e Super Green Pass

Attività riabilitativa e terapeutica all’aperto e al chiuso: consentita anche senza Green Pass

Accesso agli spogliatoi: consentito solo con Green Pass e Super Green Pass

Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli al chiuso: consentita con Green Pass e Super Green Pass

Sport di squadra e attività sportiva all’aperto: consentita in ogni caso

Sport di contatto al chiuso: consentiti con Green Pass e Super Green Pass

Sport di contatto all’aperto: consentiti in ogni caso

Concorsi pubblici

In zona gialla, così come in zona bianca e arancione, può accedere alle prove di concorsi pubblici solo chi ha il Green Pass e il Super Green Pass.