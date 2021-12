In provincia di Catanzaro 85% del target vaccinato con una dose, 79% con il richiamo

L’85% della popolazione target ha ricevuto la prima dose, il 79% anche il richiamo nella provincia di Catanzaro per quanto riguarda il report vaccinale aggiornato all’8 dicembre.

Dividendo per fasce di età:

over 80: 93% prima dose, 90% richiamo

70-79: 94% prima dose, 91% richiamo

60-69: 90% prima dose, 86% richiamo

50-59: 86% prima dose, 78% richiamo

40-49: 82% prima dose, 72% richiamo

20-39: 76% prima dose, 70% richiamo

12-19: 90% prima dose, 82% richiamo

Ancora agli albori i dati sulla terza dose, in questa fase iniziale al 14%:

39% over 80,

25% 70-79,

20% 60-69,

14% 50-59,

11% 40-49,

6% 20-39,

1% 12-19.

Per aumentare il numero di vaccinati torna poi anche l’Open Vax Weekend anche questo fine settimana, come anticipato nei giorni scorsi dal Presidente Occhiuto, per intensificare la campagna vaccinale e venire incontro a chi ha difficoltà nel prenotarsi.

Oggi e domani sarà possibile accedere ai punti vaccinali sparsi sul territorio regionale senza necessità di prenotazione.

Da lunedì al venerdì, invece, è necessaria la prenotazione su piattaforma – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – per evitare disagi e lunghe attese agli utenti.

In Provincia di Catanzaro ad essere interessati saranno:

CATANZARO

Presidio Ospedaliero “Ciaccio-De Lellis” – Domenica dalle 8 alle 20

Ente Fiera Area Magna Græcia – Sabato e domenica dalle 9 alle 19

DAVOLI

Centro Polifunzionale – Sabato dalle 9 alle 13

LAMEZIA TERME