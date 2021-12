Su 7.186 tamponi in Calabria 481 sono risultati positivi, a fronte di 154 guariti e 5 decessi.

Gli attualmente positivi diventano così 6.391 (+322), di cui 158 (-3) in reparto e 22 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 728 (21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 701 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11989 (11821 guariti, 168 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 2263 (82 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2171 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28334 (27647 guariti, 687 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 281 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9045 (8923 guariti, 122 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2446 (45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2395 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32158 (31729 guariti, 429 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 547 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 539 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7362 (7254 guariti, 108 deceduti).