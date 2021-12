Su 5.694 tamponi 453 sono risultati positivi (7,96%), con 140 guariti e 3 decessi.

Gli attualmente positivi salgono a 6.701 (+310), di cui in area medica 163 (+65) in reparto e 20 (-2) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 732 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 706 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11990 (11821 guariti, 169 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2463 (81 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28374 (27686 guariti, 688 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 276 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9050 (8928 guariti, 122 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2524 (50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2468 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32252 (31823 guariti, 429 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 579 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 571 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7365 (7256 guariti, 109 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio”.