Mercoledì “La sospensione dei significati del mondo” all’Uniter

Continuano gli incontri della Università della Terza Età e del tempo libero di Lamezia Terme, presieduta da Costanza Falvo D’Urso, nella sede di Via A. Misiani 4/bis.

Mercoledì, alle 17, sarà ospite lo psichiatra Giacomo Romeo che intratterrà gli uditori con la sua relazione dal titolo “La sospensione dei significati del mondo”. Introduce il medico-sociologo Felice Raso Costabile.

La sospensione dei significati del mondo nasce dal progetto l’alba della speranza: in viaggio verso un mondo nuovamente condiviso. Viene recuperata l’immagine della speranza che si apre al divenire dopo il periodo in cui il mondo intero è stato considerato off limits, completamente disconnesso dal suo flusso abituale a causa della pandemia da Covid 19. La centralità del discorso mira a evidenziare che, una volta sospesi o addirittura annullati i contenuti del mondo, viene svelata la nuda struttura dell’essere e nasce imponente l’angoscia di comprendere cosa resta dell’esistenza quando il mondo a cui essa è correlata viene ridotto a determinanti o a declinazioni essenziali che hanno a che fare con la sopravvivenza piuttosto che con la “esistenza”.