Positivo al Covid-19 non convince il medico dell’Usca delle proprie ragioni contro il vaccino e se ne lamenta

Una campagna vaccinale partita da circa un anno, una pandemia ancora non superata essendo di livello globale, un sistema sanitario calabrese che arranca e qualche cittadino continua a non fidarsi.

G.C, cittadino positivo al Covid, premette nella propria testimonianza la convinzione a non essere vaccinato «perché non credo in un vaccino sviluppato in poco tempo, non credo in un vaccino che dopo qualche mese necessità di ulteriore dose di rinforzo», non fidandosi così neanche degli organi sanitari internazionali preposti né dei dati sanitari e statistici pubblici.

«Tra le prime domande che mi rivolge chiede “Signor C. voi siete vaccinato?”, io rispondo, forte del mio pensiero, che vaccinarsi è da incoscienti, perché la gatta frettolosa fa i figli ciechi e perché io sono abbastanza giovane, per cui anche avendolo preso non avrò problemi», continua la narrazione del paziente che non tiene in conto delle percentuali dei non vaccinati ricoverati in terapia intensiva, non gradendo neanche il dissenso del medico, secondo il quale sarebbe incosciente non vaccinarsi in assenza di impedimenti, assicurando però secondo il paziente che «per indole personale mi avrebbe trattato al pari di chiunque altro medicalmente parlando, che mi avrebbe aiutato e visitato in qualsiasi momento io lo ritenessi necessario, non mi avrebbe mai potuto rispettare come persona».

Da qui il racconto del malato che cerca di convincere il medico delle proprie posizioni antiscentifiche, sostenendo che «anche ora che ho contratto il Covid sono consapevole della mia scelta» e che «fortunatamente non ho nulla di grave, e che se devo vaccinarmi per gli altri allora che si vaccinassero gli altri», non accettando però la definizione di “egoista” (definizione che è legata al ragionamento precedente) ricevuta dal medico e chiedendo che «il medico in questione, come tutti i suoi colleghi, riflettessero sulle ragioni di noi “no-vax” (questa l’etichetta che ci hanno dato), perché anche noi siamo persone e come tali meritiamo rispetto».