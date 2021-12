«Un giovane medico salva la vita di mia madre e cambia le nostre vite» scrive un quarantenne lametino nel raccontare la propria esperienza con l’Usca.

«La mia famiglia, sfortunatamente, contrae il Covid-19: tutti eravamo positivi, i miei genitori che abitano al terzo piano, la mia famiglia e la famiglia di mia sorella che abitiamo al primo ed al secondo piano. Ricordo come ieri il momento in cui mio padre mi chiama “Antonio! Corri! Mamma non respira”», è l’incipit della testimonianza, «chiamiamo immediatamente il 118 che arriva a casa e ci dice che è inutile ricoverarla, che mia madre stava per morire ormai. Io allora chiamo subito il mio medico di famiglia che invece di mandare nuovamente l’ambulanza mi dice “Antonio, ti mando il migliore!”. Arriva dopo pochissimo, con una tuta bianca, un medico, potevi intravedere solo i suoi occhi, ma da quelli e dalla voce capii che era molto giovane e infatti pensai “alla faccia del migliore”».

La seconda parte del racconto passa così al confronto tra l’Usca ed i pazienti: «ci convinse che mia madre non solo non stesse morendo, ma che potesse essere seguita a casa e che lui in ogni caso non ci avrebbe abbandonato. Se vi raccontassi ogni singola cosa che ha fatto per mia madre, non ci credereste. Oggi mia madre non solo è viva ma è anche in buona forma, e noi ed il dottore sappiamo quante ne ha passate durante quei 21 giorni. Nei giorni seguenti abbiamo parlato con amici, conoscenti e parenti e abbiamo visto che non eravamo i soli ad esserci imbattuti in questo angelo».