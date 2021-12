Vaccinati i primi 60 bambini negli ospedali di Lamezia Terme e Soveria Mannelli

Prime risposte per le vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni all’ospedale di Lamezia Terme e a quello di Soveria Mannelli, con oltre 60 vaccinati.

Questo pomeriggio con estrema serenità i genitori hanno accompagnato i loro piccoli nelle sedi messe a disposizione dell’ASP per ricevere una dose specifica BioNTech/Pfizer con dosaggio ridotto per la fascia prevista. Organizzati con le regole stabilite a livello nazionale, ma preparati con un armonia “speciale” per accogliere i bambini, medici e infermieri, sono riusciti a dare al pomeriggio una ventata d’allegria, riuscendo a far superare la naturale paura dell’ago che hanno tutti i piccoli.

Così come consigliato da Ema e Aifa, l’Azienda Sanitaria di Catanzaro, diretta dal dottor Ilario Lazzaro e con la collaborazione tra il Dipartimento Materno Infantile, diretto da Mimma Caloiero, il Dipartimento di Prevenzione, diretto da Giuseppe Caparello, il Dipartimento Sanitario, diretto da Giuseppe Aloe ed il Distretto Ospedaliero diretto da Antonio Gallucci, ha consentito che tutto si svolgesse nel pieno rispetto delle regole, ma senza turbare le famiglie che hanno compreso la necessità di portare i loro figli a vaccinarsi per evitare rischi per loro e per chi li circonda.

Si ricordano i giorni e gli orari in cui ci si può rivolgere in ospedale per vaccinare i bambini: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 11, previa prenotazione su piattaforma.