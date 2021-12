Coronavirus

Accordo trimestrale con associazioni di volontariato per il controllo dei green pass ed il distanziamento sociale negli stabili Asp di Catanzaro

Per quanto riguarda il territorio lametino sono previste 2 unità per l'ospedale “Giovanni Paolo II”, 1 unità per l'ospedale di Soveria Mannelli, 1 unità per il distretto di Lamezia Terme