In Calabria 691 nuovi positivi, 357 guariti e 4 decessi. I casi attivi lametini sopra quota 200

Su 9.267 tamponi processati in Calabria 691 sono risultati positivi, con 357 guariti e 4 decessi.

Gli attualmente positivi diventano 9.624 (+330), di cui 256 (+25) in reparto e 28 (-1) in rianimazione

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1116 (47 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1061 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12377 (12203 guariti, 174 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3311 (90 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3209 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28951 (28249 guariti, 702 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 477 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 464 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9305 (9181 guariti, 124 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3756 (95 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3653 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33611 (33167 guariti, 444 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 876 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 866 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7666 (7553 guariti, 113 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica un positivo fuori regione a domicilio. L’ Asp di Vibo Valentia comunica un positivo fuori regione in reparto.

La situazione lametina

Sono 28 i nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, 15 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 22 le persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 202.

Sull’evolversi della vicenda sanitaria questo pomeriggio si è tenuta anche una riunione interlocutoria della terza commissione con rappresentanti dell’Asp per avere delucidazioni sull’andamento del tracciamento dei contatti e dell’effettiva curva pandemica.