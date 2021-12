Consegna regali speciale per la sala d’attesa del nuovo Centro Neuropsichiatria infantile di Lamezia Terme.

Il Coordinamento Sanità 19 Marzo annuncia che “grazie Hair Decor di Ammendola Vincenzo, tanti doni andranno ad allestire la sala d’attesa della nuova struttura della Neuropsichiatria Infantile che a breve verrà aperta ufficialmente, e darà finalmente assistenza a 1700 bambini”.

Ringraziamenti quindi per “l’Asp di Catanzaro, la responsabile del Dipartimento Materno Infantile, Caloiero, la responsabile della Neuropsichiatria Infantile, Mussari, per aver autorizzato questa iniziativa per allestire la nuova sala d’attesa”.