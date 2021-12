Su 2.470 tamponi eseguiti in Calabria 321 (13%) sono risultati positivi.

Con 172 guariti e 7 decessi, gli attualmente positivi diventano 10.914 (+142), di cui 269 (+16) in reparto e 29 (-1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1416 (52 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1357 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12437 (12263 guariti, 174 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3681 (88 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3581 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29117 (28409 guariti, 708 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 563 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9319 (9194 guariti, 125 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4140 (101 in reparto, 10 in terapia intensiva, 4029 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34017 (33565 guariti, 452 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1019 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1009 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7689 (7575 guariti, 114 deceduti).

L’ Asp di Vibo comunica:” Nel setting fuori regione si registrano 1 nuovi caso a domicilio”.