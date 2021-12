Con il ricavato di Lamezia for Christmas un progetto di musicoterapia nell’ambito degli Alzheimer Caffè

Per l’associazione per la Ricerca Neurogenetica (ARN) il 2021 si chiude con un bel regalo di Natale: Dissonanze Studios l’ha infatti scelta come beneficiario della consueta attività di beneficienza natalizia, Lamezia for Christmas.

Il giorno della Vigilia di Natale è stata consegnata la cifra raccolta, che sarà impiegata in un progetto di Musicoterapia nell’ambito degli Alzheimer Caffè.

Gli Alzheimer Caffè sono dei luoghi di incontro gratuiti dedicati alle persone con demenza e alle loro famiglie. ARN ne ha attivato uno a Lamezia nel 2014, e recentemente un altro a Soveria Mannelli (per informazioni o per partecipare si puó mandare una email ad associazioneneurogenetica@gmail.com).

Durante gli incontri vengono proposte numerose attività ai partecipanti e sono previsti dei gruppi di auto-mutuo aiuto per i caregiver, uno degli obiettivi è quello di costituire una rete di famiglie che si supportano a vicenda, guidati da operatori esperti.