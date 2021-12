“La Comunità Gesù Ama” regala un sorriso ai bambini del Reparto di Pediatria di Lamezia Terme

A portare aria di festa, e vivere momenti di euforia e di gioia ai bambini ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II° di Lamezia Terme, ci ha pensato nei giorni scorsi la “Comunità Gesù Ama”.

Infatti, proprio durante il periodo natalizio, la Comunità ha voluto rivolgere un pensiero facendo trascorrere ai piccoli pazienti del nosocomio cittadino, costretti per motivi di salute a stare in ospedale lontani dal calore familiare proprio durante il periodo natalizio, ore di serenità, di spensieratezza e di allegria.

Accolti dal personale dal personale sanitario, alcuni fratelli della Comunità, tra canti gioiosi e momenti di preghiera hanno consegnato dei piccoli doni ai bambini in questo momento che dovrebbe essere anche per loro di festa, augurando una pronta guarigione e facendo gli auguri per un santo e felice Natale.