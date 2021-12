Sale a 216 il numero di attualmente positivi lametini, contagi in aumento anche nel comprensorio

Sono 38 i nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, 23 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 37 le persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 216.

Contagi che crescono anche nel resto del lametino, con manifestazioni natalizie sospese a Soveria Mannelli, pomeriggio di screening per Covid-19 con tamponi rapidi presso il drive in allestito accanto alla sede comunale a Curinga, mentre domani a Jacurso l’amministrazione comunale consegnerà delle mascherine Ffpp2 ai residenti dalle 15 alle 19 in municipio.

Nell’attesa di riscontri ufficiali da parte dell’Asp, da tamponi rapidi prontamente comunicati dai soggetti interessati al Sindaco, risultano alcuni casi positivi anche a Decollatura, Falerna, Carlopoli, Nocera Terinese, Cortale, San Pietro a Maida