Roberto Ceravolo nominato Co-Chairperson dell’Area Epidemiologia Clinica dell’Anmco

Dopo aver ricoperto diversi ruoli di spicco all’interno dell’Anmco (Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri), tra i quali quello di Segretario Generale, Consigliere Nazionale nonché Presidente Regionale dal 2017 al 2021, Roberto Ceravolo continua ad avere un ruolo attivo nell’associazione.

Infatti, il Consiglio direttivo nazionale, lo scorso 22 dicembre, ha nominato il direttore della Struttura complessa di Cardiologia con Utic dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme come Co-Chairperson dell’Area Epidemiologia Clinica per il biennio 2022-2023.

Cos’è l’Area e di cosa si occupa.

L’Area è una forma organizzativa di aggregazione culturale e operativa dell’Anmco. Per di più, viene diretta a livello politico dal Consiglio Nazionale ed a livello esecutivo dal Consiglio direttivo. Il fine ultimo dell’area stessa è quello di garantire continuità di attenzione e d’iniziative nei campi della Cardiologia di maggior rilevanza in termini di salute pubblica. Possono essere identificati come aree: campi di Cardiologia Clinica di vario interesse epidemiologico ed organizzativo; campi strategici di Politica Sanitaria rilevanti per la Cardiologia.

La Struttura organizzativa dell’Area Empidemiologia Clinica

Roberto Ceravolo, in qualità di Co-Chairperson, affiancherà il Chaiperson, Francesco Mureddu, ed il Comitato di Coordinamento dell’Area verrà completato da altri 4 membri scelti fra i Soci dal Chairperson. Nel prossimo biennio, Ceravolo diventerà automaticamente Chairperson ed il Comitato verrà rinnovato in tutte le sue parti.