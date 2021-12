L’unico medico in servizio è in malattia, inizio anno con la guardia medica chiusa a Gizzeria

L’unico medico in servizio è in malattia fino al 9 gennaio, e così la guardia medica di Gizzeria sarà chiusa da sabato fino al suo rientro o sostituzione con altro personale, ricercato ma non trovato fin dal 25 ottobre.

Il servizio sarà, comunque, garantito nelle seguenti modalità:

popolazione Gizzeria capoluogo e frazioni limitrofe, presso Falerna in via Bartolotta n. 8, tel: 096895245;

popolazione Gizzeria zona Costiera (Lido, Mortilla, Marina e frazioni limitrofe), presso Lamezia Terme – Sant’Eufemia in viale Europa, tel: 096853424;

L’Amministrazione Comunale di Gizzeria informa comunque i cittadini che «si è prontamente attivata affinché tale disservizio sia ripristinato nel più breve tempo possibile, confidando nel buon senso dei responsabili dell’Asp di Catanzaro per una risoluzione positiva della situazione, ricordando che è diritto dei cittadini aver garantito il servizio di continuità assistenziale e non è tollerabile un tale disservizio, seppur temporaneo».