Si attesta a 230 il conto degli attualmente positivi lametini, 1.913 il totale provinciale

Sono 36 i nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, 35 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 36 le persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 230 (alla stessa data dello scorso anno erano 214).

Il conto provinciale dei casi attivi è invece di 1.913, di cui 48 in reparto, 9 in terapia intensiva, 1856 in isolamento domiciliare.