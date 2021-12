Il 2021 si chiude con auto in fila per i tamponi e 214 lametini attualmente positivi, un anno fa erano 228

Non ci sono nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, 16 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 5 le persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 214, anche se a tenere banco anche quest’oggi è stato il tema tamponi, con una lunga coda di auto in procinto di recarsi alla tenda allestita accanto l’ex ospedale del colle Sant’Antonio.

Lunghe attese che però testimoniavano un numero di cittadini superiore a quello previsto e prenotato, sintomo che non tutti fossero dalla parte della ragione nel lamentare la situazione in essere.

Alla stessa data del 2020 i nuovi positivi lametini erano stati 20, con 6 guariti e 8 ordinanze per 22 persone in quarantena precauzionale. Il totale dei casi attualmente positivi in città era di 228, con 2 ricoverati nel reparto Covid del Giovanni Paolo II.

Meno casi attivi quindi a distanza di un anno, ma anche meno clienti per il tradizionale aperitivo di fine anno nei locali del centro, tra paura contagi e nuove norme legate alla certificazione verde da dover rispettare per avventori ed esercenti.

Non mancano invece gli utenti nei pressi delle farmacie per sottoporsi a tamponi rapidi, così come l’area di fronte all’istituto “Maggiore Perri” accoglie diversi ambulanti che vendono petardi ed altro materiale esplodente, nonostante un’ordinanza comunale ne vieti l’uso oggi e domani su tutto il territorio comunale.