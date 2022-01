Su 13.340 tamponi eseguiti in Calabria 1.230 sono risultati positivi, a fronte di 393 guariti e 12 decessi.

I casi attivi diventano 17.026 (+825), di cui 308 (-4) in reparto e 28 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.289 (45 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.818 (12.643 guariti, 175 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.618 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.523 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.348 (28.615 guariti, 733 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 901 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 873 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9564 (9435 guariti, 129 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.903 (131 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.616 (34.154 guariti, 462 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.727 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.717 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.861 (7.746 guariti, 115 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica 208 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica 303 di cui 1 fuori regione.

Precisa che “dei 9 decessi comunicati oggi, 5 sono avvenuti a domicilio nel mese di dicembre 2021, e si è avuta notizia oggi in seguito a verifiche effettuate sulle schede ISTAT di morte; il dettaglio dei 5 decessi: 2, rispettivamente di anni 69 e 97 sono deceduti il 25/12/2021; 1 di anni 96 è deceduto il 26/12/2021, 1 di anni 90 è deceduto il 27/12/2021, 1 di anni 98 è deceduto il 30/12/2021.