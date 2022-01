Nasce da madre positiva al Covid la prima nuova arrivata lametina del 2022

E’ nata con parto cesareo eseguito su una giovane positiva al Covid la prima nuova arrivata lametina del 2022, anche se venuta al mondo nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

La piccola che si chiama Melissa è in buona salute, come la puerpera, e pesa circa 3,3 chilogrammi. I genitori della bambina, che ha visto la luce alle 9:30, sono di Lamezia Terme. L’intervento è stato effettuato nel nosocomio catanzarese che è centro di riferimento interprovinciale per il covid nella fascia centrale della regione che comprende anche il vibonese e il crotonese.

Al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria il primo nato dell’anno è un bambino e si chiama Corrado. E’ nato con parto spontaneo alle 7:38 ed è il secondo figlio di una coppia di Campo Calabro, comune della provincia.