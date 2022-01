Gli attualmente positivi lametini certi salgono a 241, il totale provinciale è di 2.776

Sono 40 i nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, 19 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune, con i dati del tracciamento che però proseguono al rilento per carenze di personale e reagenti nei locali della microbiologia lametina, con surplus di lavoro mandato a Catanzaro.

Sono poi 4 le persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 241, mentre il totale provinciale è di 2.776 (58 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.708 in isolamento domiciliare).

Un anno fa alla stessa data i nuovi positivi lametini erano stati 24 (1 uomini, 4 donne, i rimanenti divisi tra 8 nuclei familiari), con 4 ordinanze per 7 persone in quarantena precauzionale, con un totale di 252 attualmente positivi in città.