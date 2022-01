Diventano 248 i casi attivi lametini comunicati, lo scorso anno erano 273

Mentre il tracciamento prosegue con lentezza e difficoltà note, sono 21 i nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, 14 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 9 le persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 248.

Un anno fa i nuovi positivi erano stati 26, con 5 guariti, per un totale di 273 casi attivi.

A Decollatura l’amministrazione comunale, considerata l’attuale situazione epidemiologia sul territorio e per garantire un rientro in sicurezza a scuola dopo le festività natalizie, ha predisposto uno screening facoltativo in modalità drive in, con tamponi antigenici gratuiti, per tutti i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

Lo screening sarà effettuato venerdì e sabato nel piazzale antistante l’uccp del Reventino a partire dalle 9. Verranno comunicati in un secondo momento gli esiti dei soli test risultati positivi direttamente agli interessati.